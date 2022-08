Horror-Moment: Maura Higgins wurde von Taxifahrer belästigt

Maura Higgins teilt schlimme Erfahrungen mit ihrer Community! Seit ihrer Teilnahme an der britischen Ausgabe von Love Island steht die gebürtige Irin in der Öffentlichkeit und nimmt ihre Fans seither virtuell mit in ihren Alltag. Dabei stellte sie sich in einer Fragerunde erst kürzlich einigen Fragen ihrer neugierigen Follower. Als sie ein Fan nach ihrer "schlimmsten Begegnung" mit einem Mann fragte, teilte die TV-Bekanntheit nun eine erschreckende Geschichte aus ihrer Vergangenheit. Maura wurde von einem Taxifahrer sexuell belästigt!

In ihrer Instagram-Story sprach Maura am Montag über eine Situation, die ihr eines Nachts während einer Taxifahrt in Irland passiert ist. "Ich schlief ein, meine Freunde wurden vor mir von dem Fahrer abgesetzt. [...] Als ich aufwachte, war seine Hand unter meinem Rock und ehrlich gesagt wurde ich daraufhin sehr schnell wieder nüchtern", schilderte sie und fügte hinzu, dass sie sich daraufhin das Nummernschild des Fahrzeuges gemerkt habe. Ob sie nach dem Vorfall rechtliche Schritte gegen den Mann eingereicht hatte, ließ sie jedoch offen.

Bevor sie von dem Übergriff im Taxi berichtete, deutete Maura einen weiteren Vorfall an – detailliert darüber sprechen wollte die 31-Jährige zu diesem Zeitpunkt offenbar jedoch noch nicht. "Das Schlimmste habe ich noch nie jemandem erzählt und ich glaube, ich bin auch noch nicht so weit. Es ist wahrscheinlich eines der schrecklichsten Dinge, die mir je passiert sind", ist sie sich sicher.

Anzeige

Instagram / maurahiggins Maura Higgins, ehemalige UK-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / maurahiggins Maura Higgins im März 2022

Anzeige

Instagram / maurahiggins UK-"Love Island"-Star Maura Higgins in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de