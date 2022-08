Kurz nach Geburt: Jack Osbourne postet Foto mit seinem Baby

So stolz ist Jack Osbourne (36) auf seine kleine Tochter! Nachdem er mit seiner Ex-Frau Lisa Stelly (35) bereits drei Kinder bekommen hatte, folgte Anfang Juli nun der erste gemeinsame Nachwuchs mit seiner Verlobten Aree Gearheart (31): Es ist ein Mädchen namens Maple Artemis Osbourne. Bisher haben die Fans des Reality-TV-Stars nur wenige Bilder von der Kleinen gesehen. Jetzt veröffentlichte Jack ein zauberhaftes neues Foto mit dem Osbourne-Nesthäkchen...

Diesen süßen Schnappschuss teilte der glückliche Vater nun auf Instagram: Jack sitzt hier mit seinem Töchterchen auf der Couch. Die Kleine lehnt sich dabei an ihn und schaut ihrem Papa anscheinend ganz tief in die Augen – und er guckt mindestens ebenso interessiert zurück. Das Bild betitelte der 36-Jährige schlicht: "Ein Morgen mit Maple." In Anlehnung an ihren Namen postete er noch ein Ahornblatt-Emoji dazu.

Auch Jacks berühmte Mama Sharon Osbourne (69) veröffentlichte vergangenen Monat einen Beitrag zur Geburt ihrer jüngsten Enkelin. Zu einem niedlichen Bild, das Maple in einem Bärenkostüm zeigt, schrieb die Frau von Ozzy Osbourne (73): "Ozzy und ich sind hin und weg! Aree und Maple sind gesund und wohlauf. Und Jack – schnalle dich besser an!"

Getty Images Jack Osbourne, Sohn von Ozzy Osbourne

Instagram / seecreature Jack Osbournes Tochter Maple Artemis Osbourne

Instagram / jackosbourne Jack Osbournes Tochter Maple Artemis Osbourne

