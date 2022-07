Seltener Baby-Name: Jack Osbourne ist wieder Papa geworden!

Süßer Familienzuwachs bei Jack Osbourne (36)! Nach seinen drei Kids mit seiner Ex-Frau Lisa Stelly (35) erwartete der Sohn von Ozzy (73) und Sharon Osbourne (69) nun noch ein Kind von seiner Partnerin Aree Gearheart (31). Die zwei sind seit vergangenem Dezember verlobt – und dürfen sich jetzt auch gemeinsame Eltern nennen: Denn Jack und Arees Baby ist da! Und es trägt einen außergewönhlichen Namen...

Ganz stolz verkündete der Reality-TV-Star nun auf Instagram: Es ist ein Mädchen! "Ich bin überglücklich, bekannt geben zu können, dass die kleine Maple Artemis Osbourne da ist!" Die Kleine wurde tatsächlich schon am 9. Juli geboren – also vor über zwei Wochen. Weiter verriet der Papa: "Aree und Maple geht es wunderbar, beide sind glücklich und gesund." Dazu veröffentlichte Jack auch schon das erste Foto von seinem jüngsten Spross. Maple trägt hier ein zauberhaftes Bärenkostüm und schaut verdutzt in die Kamera.

Auch Aree äußerte sich bereits zur Geburt ihres ersten Kindes auf ihrem Instagram-Profil. "Meine Seelenverwandte, Maple Artemis Osbourne, stieß am 9. Juli um 20:07 Uhr zu uns. Ich habe ein neues Level an Liebe entwickelt", schwärmte die Mama. Zusätzlich teilte sie ein knuffiges Bild ihrer Tochter – Maple liegt hier in der Sonne und scheint ihre Zunge herauszustrecken.

Instagram / jackosbourne Jack Osbournes Tochter Maple Artemis Osbourne

Instagram / seecreature Jack Osbournes Tochter Maple Artemis Osbourne

Instagram / seecreature Jack Osbourne und Aree Gearhart im Mai 2022

