Nach Hochzeit: Ziehen J.Lo und Ben Affleck endlich zusammen?

Wagen Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (53) schon bald den nächsten Schritt? Das Hollywood-Traumpaar ist seit vergangenem Jahr wieder ein Herz und eine Seele – vor wenigen Wochen traten sie sogar vor den Traualtar: In Las Vegas gingen der Schauspieler und die Sängerin den Bund der Ehe ein. Eine gemeinsame Bleibe hatten die zwei jedoch bislang nicht und suchten verzweifelt nach einer passenden Villa – bis jetzt. J.Lo und Ben sollen sich nun auf ein gemeinsames Haus geeinigt haben!

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass die Eheleute den Immobilienmarkt durchforsten. Aber die Suche soll nun ein Ende haben, wie eine nahestehende Quelle gegenüber TMZ bestätigte. Demnach werden Jennifer und Ben in das Haus der "On The Floor"-Interpretin ziehen! Schon seit 2016 wohnt sie in der Villa, die sich in dem Stadtteil Bel-Air in Los Angeles befindet.

Doch der Umzug wird offenbar noch einige Zeit auf sich warten lassen, denn vorher soll das Haus komplett renoviert werden. Der Insider gab an, dass sich J.Lo und Ben mindestens ein Jahr gedulden müssen, bevor das Anwesen fertig sein wird.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022

KCS Presse / MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juli 2022

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2021

