Trennung passé? Katie Price und Carl "stärker als je zuvor"

Katie Price (44) und Carl Woods trotzen den Gerüchten. Seit dem Beginn seiner Beziehung wird das Paar immer wieder mit Trennungsgerüchten konfrontiert. Erst vor wenigen Wochen behaupteten Insider, dass das Model und der Reality-TV-Star getrennte Wege gehen. Die Spekulationen über ein Liebes-Aus räumte Carl anschließend mit einer deutlichen Ansage aus dem Weg. Wie ein Informant nun ausplauderte, sei die Beziehung von Katie und Carl sogar stärker als zuvor.

"Katie und Carl geht es wirklich sehr gut, auch wenn die Leute vielleicht etwas anderes denken", verriet ein Freund der TV-Bekanntheit gegenüber OK!. Das Paar sei "stärker als je zuvor", betonte der Insider zudem. Auch die geplante Hochzeit werde stattfinden. "Und das könnte viel früher als erwartet passieren", plauderte die Quelle aus. Katie und Carl seien derzeit auf der Suche nach einer Hochzeitslocation in Spanien und Italien.

Anfang Juli entdeckten Paparazzi die fünffache Mutter sogar beim Brautkleidshopping in Thailand. So probierte das Model verschiedene Modelle an. Darunter ein ausladendes, mit Spitze besetztes Kleid im Prinzessinnenstil ebenso wie ein schlichtes Dress in A-Linie mit einem gestuften Rock. Ob sich Katie für eines der Kleider entschieden hat, ist jedoch nicht bekannt.

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods

Instagram / katieprice Katie Price, Mai 2017

