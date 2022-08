Polizei ermittelt: War Anne Heche beim Autounfall betrunken?

Was waren die Gründe für den Unfall? Zuletzt sorgte Anne Heche (53) für schreckliche Nachrichten: Die Ex von Ellen Degeneres (64) geriet in einen schweren Autounfall, bei dem sie mit hoher Geschwindigkeit in ein Haus raste und daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Nun schaltete sich die Polizei ein: Könnte Anne bei dem Unfall womöglich unter Einfluss von Alkohol gestanden haben?

Wie TMZ jetzt berichtet, soll die ortsansässige Polizei die Ermittlungen aufgenommen und veranlasst haben, dass ein Bluttest bei Anne durchgeführt wird. Damit soll festgestellt werden, ob die Schauspielerin während des fatalen Unfalls betrunken gewesen ist. Bis die Ergebnisse vorliegen, könnte es allerdings noch einige Wochen dauern. Derweil befindet sich Anne noch im Krankenhaus, da sie schwere Verbrennungen erlitt, als ihr Wagen bei dem Aufprall mit dem Haus Flammen fing.

Was jedoch auch dafür sprechen könnte, dass Anne vor dem Crash Alkohol getrunken hat, ist eine Podcastaufzeichnung, die mittlerweile aus dem Netz genommen wurde. Die 53-Jährige war nämlich bei "Better Together" zu Gast – und gönnte sich dabei einige Gläser Wodka. Die Folge ging kurz vor dem Unfall online. Wann sie jedoch genau aufgezeichnet wurde, ist unbekannt.

Getty Images Anne Heche und Ellen DeGeneres im Jahr 2000

Getty Images Anne Heche, Teilnehmerin bei "Dancing with the Stars" 2020

SIPA PRESS /ActionPress Anne Heche im November 2021

