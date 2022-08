Freunde schon besorgt: Lisha hat 16 Kilogramm abgenommen!

Lisha hat sich in den vergangenen Monaten ganz schön verändert! Die YouTuberin, die mit ihrer besseren Hälfte Lou im Sommerhaus der Stars zu sehen war, hat ihre rund 500.000 Follower auf Instagram zuletzt an ihrer Diät teilhaben lassen: Mittels Sport und Ernährungsumstellung wollte die Beauty ein paar Pfunde verlieren. Dabei war sie tatsächlich sehr erfolgreich – so erfolgreich, dass ihre Freunde sich schon fast Sorgen um Lisha machen!

Das berichtete die schöne Influencerin jetzt auf Instagram: 16 Kilogramm habe Lisha inzwischen abgenommen! Sie sei von 76 auf 60 Kilo runter. "Jetzt ist auch gut. Wenn Freunde mir sagen, ich werde langsam zu dünn, weiß ich, dass es ernst ist", betonte die TV-Bekanntheit, die auf Mallorca wohnt. Man selbst verliere so schnell das "Bild der Realität", was sehr "gefährlich" werden könne. Deshalb sei nun Schluss mit ihrem Abnehmprogramm. Zu ihrem Update veröffentlichte Lous Lebensgefährtin auch ein Vorher-Nacher-Foto. Durch das eng anliegende Outfit ist hier deutlich zu sehen, wie viel Lisha abgenommen hat.

Der Kilo-Verlust ist jedoch nicht die einzige optische Veränderung, die sie in diesem Jahr durchlaufen ist: Im April verkündete Lisha, dass sie ihre gemachten Brüste wieder verkleinern lassen will! "Ich habe schreckliche Rückenschmerzen und mich stören diese 80E-Brüste nur noch", erklärte sie auf Instagram. Außerdem habe sich ihr "Schönheitsideal einfach komplett verändert."

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha, YouTuber

Instagram / lishaandlou_the_originals "Das Sommerhaus der Stars"-Bekanntheit Lisha

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha auf Mallorca

