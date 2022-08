Heiße Aussicht: Lizzo zeigt ihren Allerwertesten im Meer

Sängerin Lizzo (34) zeigt mal wieder, was sie zu bieten hat! Die Musikerin ist nicht nur für Songs wie "Juice" oder "About Damn Time" bekannt. Ihre Fans kennen sie vor allem für ihre Freizügigkeit. Egal, ob auf dem Red Carpet oder auf privaten Schnappschüssen, sie ist stolz auf ihre Kurven und zeigt das auch. Während einer kleinen Auszeit postete Lizzo jetzt ein Urlaubsbild der besonderen Art – hier hält sie ihre Kehrseite direkt in die Kamera!

Auf Instagram teilte Lizzo eine Reihe von Bildern, die sie beim Planschen im Meer zeigen. Aber vor allem das erste Foto dürfte die Aufmerksamkeit ihrer Follower erregen, denn sie präsentiert ihr Hinterteil ganz schön prominent! Da sie nur einen blau gemusterten Bikini-String trägt, ist der Großteil des Bildes nackte Haut. Auch auf den anderen Bildern zeigt sich die "Truth Hurts"-Interpretin sowohl zusammen mit Freunden als auch immer wieder in aufreizenden Posen im Wasser. "Mitte des Ozeans", kommentierte die 34-Jährige ihre Bilderreihe.

Ihre Community feiert Lizzos für ihr Selbstbewusstsein. "Du siehst wunderschön aus", schrieb ein Fan begeistert. "Ich ertrinke darin", scherzte ein anderer. "Steven Spielberg sollte einen Film daraus machen!", empfahl sogar ein Follower.

Instagram / lizzobeeating Lizzo im August 2022

Instagram / lizzobeeating Lizzo im August 2022

Instagram / lizzobeeating Lizzo, 2021

