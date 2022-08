Im Schwanger-Endspurt: Lena Gercke zeigt nackten Babybauch

Lena Gercke (34) setzt ihre Babykugel in Szene. Im Juni gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin bekannt, dass sie und ihr Partner Dustin Schöne (37) ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Seither präsentiert das Model seine Schwangerschaftsrundungen immer wieder stolz im Netz. Lange scheint es nicht mehr zu dauern, bis das Paar seinen Nachwuchs in den Armen halten darf. In einem neuen Posting gewährte Lena ihren Fans nun einen Blick auf ihren nackten Babybauch.

Auf Instagram teilte die werdende Mama eine Reihe von Schnappschüssen, die Momente aus ihrem Alltag der vergangenen Woche festhalten. "Die vergangenen drei Tage waren eine Achterbahnfahrt", kommentierte sie die Aufnahmen. Auf einem der Bilder kuschelt die The Voice of Germany-Moderatorin mit ihrem Partner Dustin und zeigt dabei ihre inzwischen kugelrunde Körpermitte. Andere Fotos wiederum zeigen Lena bei einem Fotoshooting für ihre Modelinie – auch hier setzt die Blondine ihren Babybauch gekonnt in Szene.

Die Fans der baldigen Zweifachmama sind begeistert von diesem Anblick. "So tolle Bilder und wie erotisch eine schwangere Frau sein kann. Danke, dass du das zeigst", kommentierte ein Follower die Aufnahmen. "Schaut super aus!", lobte ein weiterer Bewunderer die TV-Bekanntheit.

Instagram / lenagercke Lena Gercke beim Fotoshooting für ihre Modelinie

Instagram / lenagercke Dustin Schöne und Lena Gercke, August 2022

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

