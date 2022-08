Kevin Federline postet Zoff-Videos: Britneys Fans entsetzt!

Britney Spears (40) Fans haben kein Verständnis für das Verhalten ihres Ex-Mannes! Vor einigen Tagen sorgte Kevin Federline (44) für eine Menge Schlagzeilen. Der Grund: Er behauptete in einem Interview, dass die "Circus"-Interpretin kein gutes Verhältnis zu ihren gemeinsamen Kindern hätte. Dafür wollte der Tänzer offenbar Beweise liefern und teilte daraufhin einige alte Videosequenzen, in denen sich die Musikerin mit ihren zwei Söhnen zofft. Das geht eindeutig zu weit – ist sich Britneys Fangemeinde einig!

Die Promiflash-User haben eine klare Meinung zu Kevins Verhalten! An der Umfrage, wie die Aktion bei den Lesern ankam, beteiligten sich 2.011 Teilnehmer (Stand: 11. August, 10:30 Uhr). Davon gaben 15,1 Prozent (304 Votes) an, dass sie es okay finden, dass Kevin mit den Videos an die Öffentlichkeit gegangen war – immerhin habe er einfach nur beweisen wollen, dass er im Recht ist. 84,9 Prozent (1.707 Votes) hingegen haben kein Verständnis dafür und sind sich sicher: Solch private Szenen gehören nicht in die Öffentlichkeit!

Auch unter dem Instagram-Beitrag zu dem Promiflash-Beitrag sammelten sich zahlreiche Stimmen von Fans in der Kommentarspalte, die sich für Britney stark machen. "Jeder streitet mal mit seinen Kindern" oder: "Jeder, der sagt, er möchte sein Kind nie mal an die Wand nageln, der lügt. Armselig von Federline", ist sich die Community einig.

Getty Images Britney Spears, September 2014

Getty Images Britney Spears und Kevin Federline, Dezember 2008

Getty Images Kevin Federline im November 2009

