So viel hat Jenny Frankhauser in Schwangerschaft zugenommen

Jennifer Frankhauser (29) spricht offen über ihr Gewicht! Gemeinsam mit ihrer großen Liebe Steffen Königs erwartet die Reality-TV-Bekanntheit gerade ihr allererstes Kind – es wird ein Junge! Bis der kleine Damian das Licht der Welt erblicken wird, dauert es auch gar nicht mehr allzu lange: Die werdende Mama befindet sich schon im letzten Trimester. Wie die meisten Schwangeren hat auch Jenny in den vergangenen Monaten zugenommen. Jetzt verriet sie, wie viel genau...

"In der 31. Schwangerschaftswoche waren es schon plus 15 Kilo – schmeckt halt gerade gut", witzelte die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Stören Jenny die zusätzlichen Pfunde? "Mache mir erst wieder nach der Schwangerschaft Gedanken darüber", stellte sie klar. "Es ist ein befreiendes Gefühl, mal nicht ständig an sich rumzunörgeln oder sich selbst fertig zu machen, weil der Körper nicht perfekt genug ist." Das sei einer der Vorteile an einer Schwangerschaft: "Habe dadurch viel gelernt."

Wie macht sich Jennys fortgeschrittene Schwangerschaft denn abgesehen von den zusätzlichen Kilos bemerkbar? "Ich spüre seine Bewegungen immer mehr. Besonders abends, wenn ich mich hinlege", erzählte die 29-Jährige vor ein paar Tagen auf Instagram. Ansonsten leide sie unter Sodbrennen, Milcheinschuss und Wassereinlagerungen – die zukünftige Mami habe auch schon die ersten Übungswehen.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser während ihrer Schwangerschaft im Juli 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser während ihrer Schwangerschaft

