Drama um Söhne: Britney fühlt sich von Ex Kevin hintergangen

Britney Spears (40) ist enttäuscht von ihrem Ex-Mann Kevin Federline (44). Vor ein paar Tagen veröffentlichte Kevin ältere Videos, in denen sich die Sängerin mit ihren gemeinsamen Söhnen Jayden James (15) und Sean Preston (16) zoffte. Damit wollte er beweisen, wie schlecht das Verhältnis zwischen Britney und ihren Kindern ist. Diese waren auch bei der Hochzeit ihrer Mutter mit Sam Asghari (28) nicht anwesend. Nachdem Kevin nun auch in einem Interview die Beziehung zwischen Britney und ihren Söhnen in ein schlechtes Licht gerückt hatte, fühlt diese sich jetzt umso mehr von ihm hintergangen.

Britney reagierte verletzt auf das Interview, in dem der Sänger behauptete, dass ihre Jungs Britney aktuell unter anderem aufgrund ihrer freizügigen Instagram-Posts nicht sehen wollen würden. "Es macht mich traurig, dass mein Ex-Mann beschlossen hat, die Beziehung zwischen mir und meinen Söhnen zu teilen. Wie wir alle wissen, ist es für niemanden einfach, Teenager großzuziehen. Es bekümmert mich, dass mein Instagram-Account verantwortlich gemacht wird. Das alles war schon lange vor Instagram", wehrte sie sich auf ihrem Instagram-Kanal.

Ein Insider sprach mit HollywoodLife über Britneys Seite bei dem Familiendrama und berichtete, Britney sei so glücklich wie noch nie und wünsche sich, ihre Jungs würden sich für sie freuen. "Sie liebt sie über alles und hat alles in ihrer Macht Stehende versucht, ihnen eine gute Mutter zu sein. Sie hat das Gefühl, dass andere Menschen die Meinung ihrer Söhne über sie beeinflusst haben und das ist einfach nicht fair", verriet die Quelle.

Getty Images Britney Spears und Kevin Federline, Dezember 2008

Instagram / britneyspears Britney Spears am Strand

Getty Images Britney Spears mit ihrem Sohn Sean Preston Federline, April 2013

