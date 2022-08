Hat Camila Cabello einen Typ? Ihr Neuer sieht Shawn änhlich!

Verträumter Blick, wuschelige Haare – das kommt einem doch bekannt vor! Im November vergangenen Jahres schockten Camila Cabello (25) und Shawn Mendes (24) ihre Fans: Nach zwei Jahren Beziehung war zwischen ihnen alles aus und vorbei. Während der Musiker auf Dating-Apps eine neue Partnerin sucht, ist seine Ex wieder in festen Händen. Was auffällt: Camilas Neuer könnte glatt als Zwilling ihres Alten durchgehen...

Seit nun schon einigen Wochen soll Camila seinetwegen auf Wolke sieben schweben: Austin Kevitch. Mit dem heißen Clubbesitzer wurde die 25-Jährige zuletzt stets turtelnd von Paparazzi erwischt. Allem Anschein nach hat die Beauty, wenn es um Männer geht, einen bestimmten Typen. Austin sieht ihrem Ex Shawn sehr ähnlich, wie ein Blick auf sein Instagram-Profil verrät. Beide haben ein verführerisches Lächeln, markante Gesichtszüge und ihre Mähnen könnten glatt vom gleichen Friseurbesuch stammen – auch die verträumten Augen haben die beiden Boys gemeinsam.

Im Juli knipsten Fotografen Camila und Austin im Übrigen bei einem ausgelassenen Bad im kristallklaren Wasser an der Küste von Los Angeles. Anschließend gönnten sich die beiden Turteltauben ein romantisches Dinner nur zu zweit. Ihre neue Liebe hat die "Havana"-Interpretin bisher aber noch nicht bestätigen wollen. Findet ihr, dass Austin Shawn ähnlich sieht? Stimmt gerne unten ab!

Instagram /austinkevitch Austin Kevitch im Januar 2019

Getty Images Shawn Mendes im Juni 2022

Getty Images Camila Cabello im Juni 2022

