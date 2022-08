Jennette McCurdy: "Ich bin froh, dass meine Mutter tot ist"

Jennette McCurdys (30) neue Biografie sorgt für Aufsehen. Die Schauspielerin erlangte bereits im Teenie-Alter Berühmtheit, als sie an der Seite von Miranda Cosgrove (29) in der Serie iCarly die Rolle der rebellischen Freundin Sam übernahm. Danach wurde es ruhiger um die Blondine. 2019 machte sie sogar öffentlich, dass sie 13 Jahre an einer Essstörung litt. Ihre Mutter, die 2013 verstarb, hatte wohl einen großen Einfluss darauf gehabt. Aber das ist nicht die einzige Sache, wofür Jennettes Mama verantwortlich gewesen sein soll.

Die "iCarly"-Darstellerin veröffentlichte vor ein paar Tagen ihre Biografie mit dem schockierenden Titel: "Ich bin froh, dass meine Mutter tot ist!". Mit dem Sender ABC sprach die Autorin über ihre neu erschienen Memoiren. "Ich habe für meine Mutter gelebt. Ich wollte das machen, was sie wollte. Ich konnte mich wirklich nicht selbst finden, als sie noch lebte, denn alles drehte sich darum, was ihr gefiel", erklärte sie. Erst seitdem sie tot sei und Jennette sich mit der Beziehung auseinandersetzte, sei sie dazu fähig gewesen, auf ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse einzugehen und zu sich selbst zu finden.

Ihre Mutter war es schließlich gewesen, die die heute 30-Jährige schon mit acht Jahren ins Schauspielbusiness brachte. Über den Moment, als sie mit 15 ihre erste große Rolle in der Serie "iCarly" ergattert hatte, schrieb Jennette in ihrem Buch: "IHR Traum wurde wahr" – und stellte damit eindeutig klar, wer an den Hebeln ihrer jungen Karriere gezogen hatte.

