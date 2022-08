Kim Kardashian unterstützt ihren Ex Pete bei seiner Therapie

Kim Kardashian (41) möchte offenbar immer noch nur das Beste für Pete Davidson (28)! Vor wenigen Tagen kam die traurige Nachricht an die Öffentlichkeit, dass die The Kardashians-Darstellerin und der einstige Saturday Night Live-Moderator in Zukunft getrennte Wege gehen wollen. Danach kam raus, dass sich der Komiker bereits vorher in Therapie begeben hatte. Das soll vor allem mit Kanye West (45) zu tun haben, der seit Monaten immer wieder heftig gegen den neuen Partner seiner Ex-Frau schoss. Trotz ihrer Trennung unterstützt Kim ihren Ex Pete tatkräftig dabei, dass der die Sitzungen fortsetzt!

Auch wenn Kim und Pete in Zukunft nicht länger als Liebespaar durchs Leben gehen werden – trotzdem scheint sich die 41-Jährige noch immer sehr um das Wohlergehen des gebürtigen New Yorkers zu sorgen. "Kim hat Pete von Anfang an dabei unterstützt, eine Therapie zu machen", verriet eine Quelle gegenüber PageSix und erklärte weiter, Kim sei froh, dass Pete die Hilfe bekommt, die er nach all dem Drama mit Kanye braucht.

Auch wenn Pete in den vergangenen Monaten immer wieder zu Kanyes Zielscheibe wurde, setzte der "Donda"-Interpret zuletzt noch einen drauf. Denn dass die neue Beziehung seiner Ex nun doch so plötzlich zerbrochen war, schien den 45-Jährigen ziemlich zu amüsieren. Via Instagram veröffentliche der Musiker ein Bild eines fiktiven Titelblattes der New-York-Times, auf dem – natürlich fälschlicherweise – Petes Tod verkündet wurde!

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian

Getty Images Kanye West, Rapper

Backgrid Pete Davidson und Kim Kardashian

