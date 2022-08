Söhne angeschrien: Sam Asghari steht für Britney Spears ein!

Sam Asghari (28) will die Vorwürfe gegen seine Frau offenbar nicht im Raum stehen lassen! Vor wenigen Tagen hatte Britney Spears' (40) Ex-Ehemann Kevin Federline (44) behauptet, dass die Mutter seiner Kids kein gutes Verhältnis zu ihren gemeinsamen Söhnen habe. Um das zu beweisen, teilte er einige private Videos auf Social Media, in denen sich die "Toxic"-Interpretin vor vielen Jahren mit ihren Kinder zoffte. Total albern – findet ihr neuer Ehemann! Mit diesem süßen Kommentar stärkte Sam seiner Britney jetzt den Rücken!

Auch wenn Kevin die Zoff-Videos von Britney und ihren Söhnen Jayden James (15) und Sean Preston (16) inzwischen wieder gelöscht hat, verbreiten sich die Sequenzen weiterhin wie ein Lauffeuer im Netz. So ist auch auf dem Instagram-Account "The Shade Room" ein Ausschnitt der Clips zu sehen, unter dem Sam seiner Frau nun liebevoll zur Seite sprang. "Ich hoffe, dass sie so auch mit meinen zukünftigen Kindern umgeht, wenn sie sich aufspielen", hielt der Fitnesstrainer in der Kommentarspalte unter dem Post fest.

Auch zu den Vorwürfen, dass den Jungs die Medienpräsenz ihrer Mutter peinlich sei, meldete sich Sam bereits am Dienstag zu Wort. "Selbst wenn es stimmt, dass sich [Britneys] Kinder für die Entscheidungen und das positive Körperbild ihrer Mutter schämen, wären sie nicht die ersten Kinder, denen ihre Eltern peinlich sind", war sich der 28-Jährige in seiner Instagram-Story sicher.

Getty Images Kevin Federline und Britney Spears im Februar 2005

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari, Mai 2022

Getty Images Britney Spears, September 2014

