Starke Message: Selena Gomez pfeift aufs Baucheinziehen!

Selena Gomez (30) stellt eins klar! Die US-amerikanische Sängerin ist schon lange im Showgeschäft tätig. In den vergangenen Jahren machte sich die Beauty nicht nur als Musikerin einen Namen, sondern auch als Schauspielerin. Zuletzt stand sie für die zweite Staffel der Disney-Produktion "Only Murders in the Building" vor der Kamera. Als Berühmtheit musste sie sich immer wieder Kritik an ihrem Körper gefallen lassen. Nun hielt Sel jedoch dagegen – denn sie hat keine Lust darauf, ihren Bauch zu verstecken!

Via TikTok zeigte sich Selena in einem knalligen Badeanzug, während sie entspannt auf einem Boot saß, und zwar so, wie sie ist – ohne eingezogenen Bauch, dafür aber mit einer starken Message. "Zieh ihn ein", sagte eine Stimme aus dem Off. Darauf hatte die 30-Jährige eine klare Antwort parat: "Einen Scheiß werde ich einziehen. Richtige Bäuche sind dazu da, um sie sich vollzuschlagen." In dem Video streichelte die "Lose You To Love Me"-Interpretin dazu selbstsicher über ihren Unterleib.

Sels Community feierte ihren kurzen Clip, wie sich in der Kommentarspalte widerspiegelte. "Ich folge sonst keinen Stars, weil ich mich dann schlecht fühle. Aber bei dir mache ich eine Ausnahme! Du bist die Beste", schwärmte beispielsweise eine Userin. Auch Paris Hilton (41) stimmte der Botschaft ihrer Freundin begeistert zu und hinterließ ein schlichtes rotes Herzchen.

Getty Images Selena Gomez, US-amerikanische Sängerin

Instagram / selenagomez Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez

Instagram / parishilton Paris Hilton, Unternehmerin

