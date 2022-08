Vogue Williams trägt süßen Partnerlook mit Söhnchen Otto

So bezaubernd sahen Vogue Williams (36) und ihr kleiner Sohn Otto bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt aus! Im Oktober 2021 verkündeten die Beauty und ihr Mann Spencer Matthews (34), dass sie zum dritten Mal Nachwuchs erwarten – im vergangenen April war es dann so weit: Ihr Sohn Theodore und ihre Tochter Gigi durften sich über einen kleinen Bruder freuen. Vier Monate nach der Geburt des kleines Otto strahlten Vogue und ihr Wonneproppen jetzt bei einer Mutter-Kind-Veranstaltung!

Wie Bilder zeigen, die MailOnline vorliegen, wählte Vogue für das "Mama and Mini"-Event der Bekleidungsmarke Seraphine einen süßen Partnerlook in schlichten Farben: Die 36-Jährige trug zu ihrem markanten Goldschmuck und ihren flachen, weißen Sandaletten ein graues, schlichtes Midikleid mit weißen Streifen – aber auch ihr kleiner Sohn sah in der Strampler-Version mit demselben Muster entzückend aus.

Obwohl ihr Sprössling erst vor wenigen Monaten das Licht der Welt erblickt hat, plant Vogue bereits den nächsten Nachwuchs: "Ich glaube, ich möchte noch ein Viertes. Ich liebe es einfach, ich liebe diese Zeit kurz nach der Geburt", verriet das Model bereits einen Monat nach der Entbindung des kleinen Otto in ihrem Podcast "Spencer & Vogue".

Instagram / voguewilliams Spencer Matthews und Vogue Williams mit ihrer Tochter Gigi im Februar 2021

Getty Images Vogue Williams, Model

Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews im November 2018 in London

