Wie bitte? Hater halten Hilaria Baldwins Babybauch für fake

Aktuell macht eine abstruse Verschwörungstheorie um Hilaria Baldwin (38) die Runde! Gemeinsam mit dem Star-Schauspieler Alec Baldwin (64) erwartet die Yoga-Lehrerin wieder ein Kind – es wird bereits ihr siebtes. In den vergangenen Wochen präsentierte sie mehr und mehr stolz ihre wachsende Kugel. So groß wie ihr Babybauch inzwischen ist, kann es bis zur Geburt auch nicht mehr allzu viele Monate dauern. Doch jetzt musste Hilaria sich mit einem irren Gerücht auseinandersetzen: Ihr Babybauch soll ein Fake sein!

Das berichtete die Vollblutmama nun amüsiert in ihrer Instagram-Story. "Meine Freunde hatten recht, als sie mir gesagt haben, dass mein Bauch irgendwie künstlich aussieht – als ob ich einen Ball gegessen hätte", witzelte Hilaria. "Ich schätze, diese Psychos im Internet, die offensichtlich viel zu viel Zeit haben, haben mit ihrer Verschwörungstheorie irgendwo recht."

Dann appellierte die Beauty scherzhaft an ihre Fans: "Okay Leute, teilt gerne mal eure Theorien: Was für eine Art Ball könnte ich gegessen haben? Hoffentlich etwas Leckeres. Kleiner Tipp: Ich liebe Schokolade..." Dazu veröffentlichte Hilaria ein hübsches Spiegelselfie von sich mit ihrem perfekten –und sicherlich sehr echten – Babybauch.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin im August 2022

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern

Instagram / hilariabaldwin Alec Baldwins Frau Hilaria Baldwin

