Die Gründe sind herzzerreißend. Hilaria (38) und Alec Baldwin (64) verkündeten Ende März, dass sie erneut Eltern werden. Für das Ehepaar ist es das siebte gemeinsame Kind. Mittlerweile sieht man der werdenden Mutter die Schwangerschaft auch an, denn sie hat ein kleines Babybäuchlein. Daher ist es keine große Überraschung, dass sie auch schon das Geschlecht wissen. Doch Hilaria will noch warten, bevor sie es verkündet.

In ihrer Instagram-Story erklärte sie nun auch die Beweggründe für die Entscheidung. Hilaria hatte im Jahr 2019 eine Fehlgeburt, sie erwartete ein Mädchen. "Ich werde bis zu dem Zeitpunkt warten, an dem ich meine Tochter verloren habe", hieß es weiter. Sie denke jeden Tag an ihr verstorbenes Kind. Doch es gibt einen weiteren Grund für die Geheimhaltung.

Hilaria setzt sich seit Jahren für die LGBTQIA+-Community ein und stehe für eine mehr geschlechtergerechte Welt. "Ich muss mich noch mehr damit auseinandersetzen und mir Rat einholen", erzählte die Schwangere.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin im April 2022

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin

Getty Images Alec Baldwins Frau Hilaria Baldwin

