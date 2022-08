Nathalie Volk hatet: GNTM-Mappen sind "kompletter Trash"

Nathalie Volk (25) rechnet mit Germany's next Topmodel ab! In der neunten Staffel der Castingshow war die gebürtige Niedersächsin auf dem vierten Platz gelandet. Besonders glücklich blickt sie auf die Zeit allerdings nicht zurück: Im vergangenen Mai entlud sich ihre Wut auf die Produktion in wütenden Social-Media-Posts. Während Nathalie versucht, in den USA Fuß zu fassen, lästert sie über die GNTM-Machart: Dort würden die Kandidatinnen nicht auf die Modewelt vorbereitet!

Im Podcast Lose Luder sprach Nathalie mit ihrer Gastgeberin Désirée Nick (65) nun nämlich auch über ihre Zeit in der Sendung – und wie wenig man danach von GNTM habe: "Die Modelmappe von der Show ist an sich kompletter Trash. Das haben mir die Agenturen auch so gesagt." Die Fotos entsprächen einfach nicht den Standards der Branche: "Du hast da Bilder drin mit Luftballons oder wo du als Junge verkleidet bist, und wenn du damit zu einer seriösen Agentur gehst, dann sagen die, dass ich die Mappe in den Müll schmeißen soll."

Désirée stimmte ihr dabei zu – und hatte auch eine Anekdote parat: Denn aus der Nachbarschaft kenne sie ein erfolgreiches Laufstegmodel, das eine klare Meinung zu GNTM habe: "Die hat gesagt: Wer einmal mit 'Germany's next Topmodel' in Berührung gekommen ist, der hat sich ins Aus geschossen für jegliche Form einer seriösen Modelkarriere."

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Unterhaltungskünstlerin

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Influencerin

ProSieben / Sven Doornkaat Kim Petras und Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

