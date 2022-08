Neues Kussbild: Cathy Hummels genießt Zeit mit Sohn Ludwig

Cathy Hummels (34) legt noch einen drauf! Die Kampf der Realitystars-Moderatorin und Mats Hummels (33) haben ein gemeinsames Kind. Da die beiden getrennt leben, kümmert sich hauptsächlich die Influencerin um ihren kleinen Ludwig (4). Im Netz teilt die Münchnerin gerne mal ein paar Bilder mit ihrem Sohn – für ein Kussfoto mit ihm kassierte sie jedoch zuletzt viel Kritik. Nun tat Cathy es aber erneut und veröffentlichte ein Bild, auf dem sie ihrem Sohn ein Bussi auf den Mund gibt.

Auf Instagram teilte die Mama mit ihrem Sprössling ein paar Schnappschüsse von ihrem Ausflug ins Disneyland Paris. Dort posierte das Duo vor einem Schloss, während sie sich gemeinsam mit Mickey Mouse ablichten ließen. Eine der Aufnahmen sticht aber besonders hervor: Cathy kniete sich auf den Boden und gab ihrem Kind einen Kuss auf die Lippen. "Ich habe es schon wieder gemacht und Ludwig geküsst", schrieb die 34-Jährige zu ihrem Beitrag und merkte noch an: "Im Disneyland ist die Welt noch in Ordnung. Es tut der Seele gut, einfach mal 'Spaß' und Freude zu haben."

Vor wenigen Wochen hatte sich die Mutter schon einmal für ein Kussbild mit Ludwig gerechtfertigt. "Genießt euer Wochenende und verteilt ganz viele Bussis und Liebe an eure Kinder. Mein Junge wird so lange von mir abgeknutscht, wie er es sich wünscht", hatte Cathy das Wort in einem Beitrag an ihre Follower gerichtet.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Disneyland im August 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Disneyland Paris

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2022

