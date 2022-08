Schwere Zeit: Britney Spears erhält Unterstützung von J.Lo!

Jennifer Lopez (53) teilt ihr Mitgefühl öffentlich im Netz! Britney Spears (40) macht momentan eine ziemlich harte Zeit durch – immerhin hat ihr Ex-Mann Kevin Federline (44) in einem Interview behauptet, dass die Sängerin kein gutes Verhältnis zu ihren gemeinsamen Kids habe. Um das zu beweisen, teilte er außerdem einige Videosequenzen, in denen sich die Zweifach-Mama mit ihren Söhnen streitet. Viele finden diese Aktion total albern und stehen Britney bei – so auch ihre Freundin J.Lo!

Britney teilte am Samstag ein Video auf ihrem Instagram-Account, in dem sie lächelnd posiert und ihren straffen Bauch in die Kamera hält. Neben ihrem Beitrag zitierte sie unter anderem einen Satz, den Jennifer 2020 während ihrer Halbzeit-Performance beim Super Bowl sagte – dabei forderte die "Let's Get Loud"-Interpretin die Menge dazu auf, sich gegen Ungerechtigkeiten starkzumachen. Diese Message vertrat auch Britney in ihrem Post, in dem sie sich für ihre Freiheit und Unabhängigkeit nach der Vormundschaft aussprach. Um ihre Unterstützung öffentlich zu bekunden, hinterließ die Latina drei rote Herz-Emojis unter Britneys Post.

Auch auf ihrem eigenen Social-Media-Profil verdeutlichte Jennifer ein weiteres Mal, wie sehr sie hinter Britney steht – und teilte ein altes Bild von den beiden Sängerinnen in ihrer Instagram-Story. Darauf positionierte die 53-Jährige einen "Bleib stark"-Sticker und lauter Herz-Emojis.

KCS Presse / MEGA Jennifer Lopez im Juli 2022 auf der Seine

Getty Images Britney Spears, September 2014

MEGA Jennifer Lopez, US-amerikanische Musikerin

