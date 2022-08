Von Katharina? Eric Sindermann wurde betrogen und ausgenutzt

Was ist zwischen Eric Sindermann (34) und Katharina Hambuechen vorgefallen? Das Paar nahm an der neuen Staffel von Das Sommerhaus der Stars teil. Ab dem 7. September dürfen sich Zuschauer auf RTL wieder auf jede Menge Liebeskrisen, Zoff und Spiele freuen. Nach den Dreharbeiten deutete Eric bereits an, dass es zwischen ihm und Katharina kriselt. Kürzlich knutschte der Designer sogar mit einer anderen Frau. Jetzt machte er Andeutungen, dass seine Freundin ihn betrogen habe!

Eric befindet sich gerade mit seinen Freunden auf Mallorca. Statt mit seinen Leuten zu feiern, wandte sich der Ex-Promi Big Brother-Teilnehmer an seine Instagram-Follower. "Hier auf Malle kommt gerade alles hoch. Ich bin so verletzt und mein Selbstbewusstsein geht gerade gegen null. Wie kann ein Mensch so böse sein?", zeigte sich der 34-Jährige tief verletzt. Eric sprach weiterhin davon, betrogen und ausgenutzt worden zu sein.

Die besagte Person habe durch Eric angeblich bekannt werden wollen. "Man merkt, die Person will da absolut rein", erklärte die TV-Bekanntheit. Jetzt zerbreche sich Eric den Kopf darüber, wie es passieren konnte, dass er hintergangen wurde. "Wenn man betrogen wird, weiß man nicht, woran es liegt. Ich hätte drei Millionen Mal fremdgehen können", ärgerte er sich.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und seine Freundin Katharina Hambuechen im Dezember 2021

ActionPress/ AEDT Eric Sindermann bei seiner Release-Party

© SAT.1/Marc Rehbeck Eric Sindermann bei "Promi Big Brother"

