Ex-Bachelor-Girl Karina ist wieder bereit für eine Beziehung

Wie sollte Karina Wagners (26) Traummann sein? Ende Mai machte die Influencerin öffentlich, dass sie sich von ihrem Bachelor in Paradise-Kollegen Gustav Masurek (33) getrennt hat. Schließlich hätten zwar viele Dinge für, aber noch mehr gegen eine Beziehung gesprochen. Vor allem das Thema gemeinsame Zukunftsplanung sei ein großer Diskussionspunkt gewesen. Nun ist Karina wieder bereit für einen neuen Mann an ihrer Seite. Doch welche Eigenschaften muss dieser mitbringen?

In ihrer Instagram-Story betonte die 26-Jährige zunächst, dass sie zwar kein Problem damit habe, Single zu sein, ein Leben zu zweit aber schöner sei. Damit es zwischen ihr und ihrem potenziellen Partner gut harmoniert, müsse dieser vor allem fürsorglich sein. "Und Humor haben, familiär sein, aufmerksam, offen und spontan", zählte Karina weiter auf. Ihrer Meinung nach gebe es nichts Schlimmeres als einen Mann, der nicht zuhören könne.

In einer Datingshow würde die Niedersächsin aber eher nicht noch einmal nach der großen Liebe suchen. Ganz vom Tisch ist das Thema jedoch noch nicht. "Weil ich ja weiß, dass es klappen kann und man hat wirklich eine geile Zeit dort, die man so kein zweites Mal erlebt", erklärte sie vor wenigen Wochen in einem Q&A.

Instagram / valentinakarina Die "Bachelor in Paradise"-Kandidaten Gustav und Karina

TVNOW Karina Wagner, Kandidatin bei "Der Bachelor"

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

