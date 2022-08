Halt in der Familie: Ashton Kutcher albert mit Kids herum

Ashton Kutcher (44) genießt die Quality Time mit seinen Liebsten! Eigentlich schien im Leben des Two and a half Men-Darstellers alles ziemlich perfekt zu laufen. Seit 2012 ist der Schauspieler mit Mila Kunis (39) verheiratet. Nachdem 2014 ihr erster Nachwuchs auf die Welt kam, folgte Nesthäkchen Nummer zwei im Jahr 2016. Vor wenigen Tagen meldete sich der Filmstar jedoch mit erschreckenden Nachrichten bei seinen Fans: Er litt an einer Autoimmunerkrankung. Neue Paparazzibilder zeigen nun, wie Ashton offenbar vor allem innerhalb seiner Familie viel Halt findet!

Kurz nachdem Ashton mit der Öffentlichkeit teilte, dass er ein ganzes Jahr mit Vaskulitis zu kämpfen hatte, konnten Paparazzi einen Blick auf den 44-Jährigen erhaschen. Dabei sieht man den Familienvater mit seiner Frau Mila und seinem Sohnemann Dimitri beim gemeinsamen Mittagessen in einem Restaurant in Santa Barbara – und es wird deutlich: Die Zeit mit seinen Liebsten scheint ihm ziemlich gutzutun! Während die "Bad Moms"-Darstellerin sich mit den anderen Freunden am Tisch unterhielt, bespaßte Ashton seinen Sohn und brachte den kleinen mit einigen Grimassen zum Lachen.

Von seiner Erkrankung erzählte Ashton Anfang der Woche in einer Folge von "Running with Bear Grylls: The Challenge". "Vor zwei Jahren hatte ich diese seltsame, sehr seltene Form von Vaskulitis, die mein Sehvermögen, mein Gehör und meinen Gleichgewichtssinn beeinträchtigte", verriet er und fügte hinzu, dass sein Körper rund ein Jahr gebraucht hätte, um sich komplett zu regenerieren.

Instagram / aplusk Ashton Kutcher im August 2020

Garrett Press (GP) / MEGA Ashton Kutcher und Sohnemann Dimitri im August 2022

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher in Los Angeles

