"Heißer Masseur": Victoria Beckham schmachtet für ihren Mann

Victoria Beckham (48) ist offenbar noch immer hin und weg für ihren Liebsten. Vor 23 Jahren sind die Designerin und David Beckham (47) gemeinsam vor den Traualtar getreten. Auch wenn es zwischenzeitlich Schlagzeilen um angebliche Seitensprünge des britischen Fußballprofis gab, zeigte das Paar zuletzt immer wieder, wie vernarrt es ineinander ist. Im Netz teilte die Spice Girls-Sängerin nun ein weiteres privates Bild aus ihrem Eheleben und stellt klar: Victoria findet David total sexy!

Via Instagram teilte Victoria am Sonntag einen Schnappschuss, auf dem ihr Mann David zu sehen ist. Dabei sitzt der 47-Jährige in seinem weißen Outfit mit einem Bein auf einer Massageliege – und machte dabei den Eindruck, als würde er seine Frau von einer Knetkur begeistern wollen. Victoria konnte von diesem Anblick offenbar nicht genug kriegen. "Mein Masseur ist gerade angekommen und er ist heiß", schmachtete die Beauty unter ihrem Post.

Auch zu ihrem 23. Jahrestag machte Victoria ihrem Ehemann eine niedliche Liebeserklärung im Netz. "Sie sagen, er wäre nicht lustig. Sie sagen, ich würde nie lächeln. Sie sagen, es würde nicht halten. Heute feiern wir 23 Jahre Ehe", schrieb sie unter einem gemeinsamen Pärchenbild der beiden in dem sozialen Netzwerk und fügte hinzu, dass David ihr Ein und Alles sei.

Instagram / victoriabeckham David Beckham im August 2022

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham

ActionPress / Michael Wiese/face to face Victoria Beckham und David Beckham

