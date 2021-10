Peinliche Eltern-Aktion bei den Beckhams! Victoria (47) und David Beckham (46) verbringen viel Zeit mit ihren gemeinsamen Kids Brooklyn (22), Romeo (19), Cruz (16) und Harper (10). Regelmäßig zeigen sie ihr Familienglück auf dem Red Carpet oder auf Social Media. Nun veröffentlichte der ehemalige Fußballprofi ein Knutschfoto mit seiner Ehefrau im Netz. Besonders amüsant ist die Bildunterschrift von Davids Posting, denn Vic und David sind ihren Kindern peinlich!

Der Tattoo-Liebhaber gab seiner Community am Samstagabend einen Einblick in sein Privatleben. Er erzählte, dass er einen Date-Abend mit seiner Familie verbrachte. Als Töchterchen Harper ein Foto der beiden schoss, küssten sich die Eltern – und das brachte wohl besonders Sohn Cruz in Verlegenheit! Auf Instagram entschuldigte sich David deshalb scherzhaft bei ihm. Besonders Davids lustiger Gesichtsausdruck schien die Kinder dann wohl wieder beruhigt zu haben, witzelte der Vierfach-Papa.

Über zwei Millionen User versahen den Beitrag bereits mit einem Like. Zudem kommentierten viele Follower mit Herzen und Lach-Emojis. Zu Ehren seines Familienglücks hat der Sportler seit längerer Zeit sogar ein eigenes Highlight mit dem Namen "Familie" auf seinem Instagram-Profil eingerichtet. Dort finden sich zahlreiche private Videos und Bilder mit der Modedesignerin, den Jungs und seiner kleinen Tochter.

Instagram / davidbeckham Harper Seven, David und Cruz Beckham

Facebook / David Beckham David und Victoria Beckham mit ihren vier Kindern an Ostern 2021

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit ihrem Sohn Romeo

