Kristin Cavallari fühlt sich mit ihren Extrakilos pudelwohl!

Kristin Cavallari (35) fühlt sich wohler denn je! In den vergangenen Monaten hatte die US-amerikanische TV-Bekanntheit jedoch eine Menge durchgemacht. Nach rund zehn gemeinsamen Jahren und drei Kids entschlossen sich die The Hills-Darstellerin und ihr damaliger Partner Jay Cutler (39), in Zukunft getrennte Wege zu gehen und sich scheiden zu lassen. Seitdem hat die hübsche Blondine geplant, sich ganz auf sich zu konzentrieren und an ihrem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Und das hat sie geschafft: Kristin verriet, dass vor allem das ein oder andere Extra-Kilo dabei geholfen habe!

Wie Kristin kürzlich in einem Interview mit Us Weekly verriet, habe sie in der vergangenen Zeit an Gewicht zugelegt – nämlich in Form von Muskeln. Damit fühle sich die hübsche Blondine wohler als jemals zuvor. "Damals war mir nicht klar, wie dünn ich war. Also bin ich froh, dass ich zugenommen habe", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie nicht vorhabe, ihre Kilos wieder zu verlieren.

Um ihr Gewicht zu halten, konzentriere sie sich deshalb darauf, die Muskelmasse zu stabilisieren, die sie in der vergangenen Zeit aufgebaut habe. Ein Personaltrainer helfe Kristin dabei, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. "Er tritt mir in den Hintern. [...] Ich fühle mich so gut wie noch nie. Ich habe das Gefühl, so stark wie noch nie zu sein", freute sie sich weiter.

Instagram / ChCz3OHrxNM Kristin Cavallari im November 2019

Instagram / ChCz3OHrxNM Kristin Cavallari im August 2019

Instagram / ChCz3OHrxNM Kristin Cavallari im Juni 2022

