Missraten! Drakes Vater hat übles Tattoo seines Gesichts

Damit hat Drakes (35) Vater ihm keine Freude gemacht! Der Rapper begeistert mit seiner Musik seit vielen Jahren weltweit ein Millionenpublikum. Doch auch abseits der Bühne lässt der Musiker seine Fans an seinem turbulenten Alltag teilhaben: Auf den sozialen Netzwerken teilt er private Einblicke, Backstagemomente und auch Family-Content. Dabei spielte nun der Oberarm seines Dads eine Hauptrolle: Denn dort prangt ein eher zweifelhaftes Tattoo, das Drakes Gesicht zeigt!

Auf Instagram teilte Drake jetzt nämlich ein Foto, das den Arm seines Vaters zeigt. In der Bildmitte sticht das Tattoo hervor, mit dem der Rapper anscheinend nicht ganz so zufrieden ist. "Ich sitze hier gerade und frage mich, wie du mir das antun kannst... Wir sind doch eine Familie", schrieb der 35-Jährige unter den Schnappschuss. Er garnierte seine Worte aber mit Tränen lachenden Emojis – nimmt den fraglichen Körperschmuck also offenbar mit Humor.

Unter dem Post versammelten sich schnell viele Fans und Weggefährten. In zahlreichen Kommentaren freuten sie sich über den offenherzigen Einblick. Auch Drakes Dad meldete sich zu Wort. "16 Leute haben versucht, das Ding wieder hinzukriegen. Das tut verdammt weh!", klagte er sein Tattoo-Leid.

Getty Images Drake bei den Billboard Music Awards 2019

Instagram / champagnepapi Drakes Vater mit seinem Drake-Tattoo

Getty Images Drake bei den Billboard Music Awards 2021

