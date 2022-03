Philipp teilt erneut gegen seine Noch-Ehefrau Melissa aus. 2019 lernte sich das Ex-Paar bei Hochzeit auf den ersten Blick kennen und lieben. Nur ein Jahr später wurden der Hamburger und die Influencerin zum ersten Mal Eltern. Doch im Dezember des vergangenen Jahres gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Wie Philipp nun offenbarte, hätte er die Ehe im Nachhinein gerne früher beendet.

"Ich bereue, die Ehe so lange aufrecht gehalten zu haben", gestand der gelernte Automobilkaufmann im Rahmen eines Q&A auf Instagram. Mittlerweile sei er zu dem Entschluss gekommen, dass er die Beziehung bereits ein halbes Jahr nach der Eheschließung hätte beenden sollen. Es sei einfach zu viel im Hintergrund passiert und Philipp befürchte, dass auch noch so einiges vorfallen wird, was ihn in seiner Meinung bestärken wird.

"Meine Eltern sind froh, dass sie endlich nicht mehr an meiner Seite ist und ich wieder richtig glücklich bin", plauderte er zudem aus. Dennoch sei das Ehe-Aus nicht nur positiv – der Hamburger darf seinen Sohn kaum noch sehen und erfahre auch nichts mehr über ihn. Zudem sei Philipp davon überzeugt, dass Melissa ihn vor ihrem gemeinsamen Sprössling schlechtreden werde.

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa und Philipp bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / philipp_aufdenerstenblick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Philipp mit seinem Sohn

