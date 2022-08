Turtel-Video: Datet Paulina Ljubas jetzt etwa Germain Wolf?

Bahnt sich da etwa eine neue Liebe an? In der Vergangenheit bewies Paulina Ljubas (25) kein gutes Händchen bei Männern. Ihre Beziehung zu Henrik Stoltenberg scheiterte, nachdem das Paar am Fremdflirt-Format Temptation Island V.I.P. teilnahm. Daraufhin war die Influencerin einige Monate mit Yasin Mohamed (31) zusammen. Seitdem geht die Beauty als Single durchs Leben. Doch schnappte sie sich jetzt den nächsten Mann aus dem Reality-TV-Universum? In einem Clip turtelte Paulina heftig mit Germain Wolf!

In Germains Instagram-Story filmt der Hottie sich und Paulina, wie sie eng umschlungen vor einem Berliner Club stehen. Der Reality-TV-Kandidat zog die Brünette an sich heran und gab ihr einen Kuss auf die Wange, während sie sich scheinbar riesig darüber freute. Paulina gefielen offenbar Germains süße Liebkosungen. Ob zwischen den beiden mehr geht?

Germain war bereits in TV-Shows wie Are You The One? zu sehen. In der Sendung knisterte es zwischen ihm und Christin Okpara (26). Nachdem Format krachte es zwischen den beiden, inzwischen scheinen die Wogen wieder geglättet zu sein.

Instagram / germain_e Paulina Ljubas und Germain

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im Januar 2022

TVNow Christin und Germain bei "Are You The One?"

