Wie ist diese Begegnung verlaufen? In der zweiten Staffel von Are You The One? sorgten vor allem diese zwei Kandidaten für Schlagzeilen: Christin Okpara (26) und ihr TV-Flirt Germain. Den einen Tag landeten sie gemeinsam im sogenannten Boom-Boom-Room und hatten Sex – den anderen zofften sie sich heftig. Nach der Show blockierte die Beauty den Hobby-Rapper sogar. Doch jetzt trafen Christin und Germain erstmals wieder aufeinander!

Promiflash war dabei, als die zwei sich auf dem Blogger-Event Doing the Lit Social-Media-Shit im Rahmen der Berliner Fashion Week nach rund zwei Jahren wiedergesehen haben. "Wir haben uns tatsächlich umarmt und alles ist irgendwie cool. Von daher hat man sich gefreut", berichtete Christin im Interview. Dass sie bei "Are You The One?" immer mal wieder aneinandergerieten, sei wohl der Ausnahmesituation geschuldet gewesen, vermutete sie.

"Es ist alles wieder in Ordnung", strahlte der Lockenkopf im weiteren Gespräch mit Promiflash und fügte lachend hinzu: "Vielleicht entblockiere ich ihn auch wieder." Mit wem sie aber weiterhin Stress hat, ist das Reality-TV-Sternchen Victoria. Auch die beiden lernten sich bei "Are You The One?" kennen. Laut Christin habe die Beauty & The Nerd-Bekanntheit auf Social Media schlecht über sie geredet: "Und darauf habe ich einfach nur reagiert", erzählte sie weiter, weswegen es letztendlich zu einer kleinen Netz-Streiterei gekommen ist.

Germain, "Are You The One?"-Kandidat 2021

Germain und Christin Okpara, "Are You The One?"-Bekanntheiten

Christin Okpara, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

