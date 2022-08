Unfotogen? Das sagte Kate Moss' Mutter zu ihrer Entdeckung

Kate Moss (48) revolutionierte mit ihrem einzigartigen Look die Fashionwelt der 90er-Jahre. Als Symbol für den sogenannten "Heroin Chic", der für eine besonders dünne Figur, fahle Haut und dunkle Augenringe steht, gehörte das mit 14 entdeckte Model bald zu den bestbezahlten der Branche. Große Namen wie Calvin Klein (79), Dior, Burberry und Chanel buchten sie für den Laufsteg und Kampagnen. Doch dass Kate als Model einen derartigen Erfolg haben würde, hielten sowohl sie als auch ihre Mutter bei ihrer Entdeckung noch für völlig ausgeschlossen.

Zu Gast in der Radiosendung "Desert Island Discs" sprach die Ex von Johnny Depp (59) über die Reaktion ihrer Mutter, als diese von dem Interesse eines Modelscouts an ihrer Tochter erfuhr: "Als ich meiner Mutter erzählte, dass ich einen Modelagenten traf, der wollte, dass ich nach London gehe, meinte sie: 'Oh, also ich halte dich nicht für sehr fotogen'. Und ich dachte dasselbe." Sie hätten aber gemeinsam entschieden, der Sache dennoch eine Chance zu geben.

Auch heute noch modelt Kate Moss für bekannte Brands und gründete 2016 sogar ihre eigene Modelagentur namens Kate Moss Agency. Zuletzt war Kate Moss das Gesicht von Kim Kardashians (41) Shapewear- und Unterwäschelabel Skims. Zudem entwarf sie eigene Kollektionen für die Marken Topshop und Longchamp.

Getty Images Kate Moss auf dem Laufsteg der Londoner Fashion Week, 1999

Getty Images Kate Moss 2005 in New York City

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer guten Freundin Kate Moss

