Außenseiter: Hat Cristiano Ronaldo im Verein keine Freunde?

Hat Cristiano Ronaldo (37) etwa seine Mannschaftskollegen vergrault? Seit vielen Jahren zählt der Sportler zu den erfolgreichsten Fußballern der Welt. Insgesamt fünf Mal wählte man den fünffachen Vater bereits zum "Weltfußballer des Jahres". Aber ganz so rosig scheint die Karriere des gebürtigen Portugiesen doch nicht zu verlaufen. Wie nun bekannt wurde, soll Cristiano zum Außenseiter seines eigenen Vereins geworden sein.

The Sun berichtete, dass sich der Profifußballer in den vergangenen Wochen immer wieder motivationslos auf dem Spielfeld gezeigt haben soll, da er mit der Taktik des neuen Trainers Erik ten Hag unzufrieden sei. Wie ein Insider ausplauderte, sei sein Team daher ziemlich genervt von dem 37-Jährigen. "Die Sache verärgert jetzt nach und nach wirklich viele Spieler. Ronaldo hat zwar seine Verbündeten in der Mannschaft, allerdings haben viele Spieler die Schnauze voll davon, wie er sich verhält", verriet die Quelle.

Laut Berichten von The Athletic führe die Verärgerung seiner Mannschaftskollegen sogar dazu, dass sie den Familienvater ausgrenzen. So werde der Fußballer von den anderen Spielern ignoriert und sitze beim Essen in der Kantine auch alleine am Tisch.

Cristiano Ronaldo, Profifußballer

Cristiano Ronaldo, Sportler

Cristiano Ronaldo, Sportler

