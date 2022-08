Drei Monate nach Geburt: Samira Klampfl stolz auf ihren Body

Samira Klampfls (28) Körper hat einiges geleistet! Vor knapp drei Monaten sind die Influencerin und ihre Bachelor in Paradise-Liebe Serkan Yavuz (29) Eltern einer Tochter geworden: Die kleine Nova Sky Sya ist jetzt ihr neuer Lebensmittelpunkt. Wie alle Mütter hat auch die Visagistin während der Schwangerschaft zugenommen – daraus hat sie nie ein Geheimnis gemacht. Nun gab sie ihren Fans ein weiteres Update zu ihrem After-Baby-Body: Samira ist total stolz!

Via Instagram veröffentlichte Serkans Freundin jetzt ein aktuelles Spiegelselfie. Samira hat sich hier in knappen Sportklamotten von der Seite fotografiert – und präsentiert ihren schlanken Körper! Daneben zeigte sie ein altes Spiegelselfie aus der Schwangerschaft mit XXL-Kugel – von der ist inzwischen nichts mehr zu sehen. Auch die Neu-Mami ist total begeistert: "Lieber Körper, du bist wundervoll. Kaum zu glauben, was du geschaffen hast. Ich liebe dich", schrieb sie dazu.

Doch so sehr Samira das Mama-Sein genießt – es überfordert sie auch manchmal! In ihrem Podcast "Samira & Serkan in Paradise" berichtete sie Ende Juli ehrlich von ihrer ersten Woche alleine mit Baby Nova: "Es war krass. Ich hab mich fast vergessen in dieser Woche. Es war einfach so stressig. Ich hab so einen Nervenzusammenbruch gehabt. Ich habe so zu heulen angefangen", offenbarte die Beauty. Serkan war zu dem Zeitpunkt unterwegs für einen TV-Dreh.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, Influencerin

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl in Dubai

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova und ihrem Freund Serkan Yavuz

