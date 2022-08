Ellen DeGeneres darf nicht zur Beerdigung von Ex Anne Heche

Ellen DeGeneres (64) wird nicht an der Trauerfeier für Anne Heche (53) teilnehmen können. Vor wenigen Wochen hatte die schockierende Nachricht die Runde gemacht, dass die "Toy Boy"-Darstellerin in einen schweren Autounfall verwickelt wurde. Infolgedessen war die Blondine in ein Koma versetzt und wenig später schließlich für hirntot erklärt worden. Anfang der Woche wurden dann die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt. Bald soll auch die Beisetzung stattfinden. Doch ein Insider verriet nun, dass Annes Ex-Freundin Ellen nicht zu der Beerdigung eingeladen worden sei.

Wie Radar Online nun berichtet, soll die TV-Moderatorin nicht an der Beisetzung ihrer Ex-Freundin teilnehmen dürfen. Von 1997 bis 2000 waren die beiden Frauen seinerzeit ein Paar gewesen. Doch ein Bekannter aus dem Umfeld der Verstorbenen berichtete gegenüber der Online-Publikation: "Annes Beerdigung findet diese Woche statt und Ellen wird nicht eingeladen sein. Es werden nur enge Verwandte und Freunde da sein." Die Bestattungsfeier soll nämlich in einem kleinen und privaten Rahmen stattfinden. Die Gründe, wieso Ellen bei der Trauerfeier für die verstorbene Schauspielerin fehlen wird, sind allerdings nicht bekannt.

Vor wenigen Tagen hatte Ellen im Netz bereits Abschied von ihrer Ex-Partnerin genommen und ganz öffentlich um die in Ohio geborene Beauty getrauert. Auf Twitter schrieb die 64-Jährige: "Das ist ein trauriger Tag". Zudem hatte sie Annes zwei Kindern, ihrer Familie und ihren Freunden all ihre Liebe gesendet.

Getty Images Anne Heche und Ellen DeGeneres im April 1999

Getty Images Anne Heche und Ellen DeGeneres

Getty Images Ellen DeGeneres, Januar 2020

