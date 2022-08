Jennifer Lopez elegant mit Stieftochter Seraphina unterwegs

Jennifer Lopez (53)' Familie ist um einiges gewachsen. Im Juli gaben sich die Sängerin und Hollywoodstar Ben Affleck (50) in Las Vegas das Jawort. Jennifer ist bereits Mutter der Zwillinge Emme (14) und Maximilian (14), während der Schauspieler drei weitere Kinder aus seiner Beziehung mit Ex-Frau Jennifer Garner (50) in die Ehe mitbringt. Und die Patchwork-Familie scheint gut zu funktionieren – Jennifer wurde jetzt gesichtet, wie sie gemeinsam mit ihrer Stieftochter Seraphina (13) in New York unterwegs war.

In einem langärmligen, fliederfarbenen Kleid mit glitzernden Blumenstickereien und weißem Kragen, kombiniert mit gleichfarbigen Plateau-Heels und einer kleinen weißen Umhängetasche von Valentino machte die "Marry Me"-Darstellerin eine umwerfende Figur. Den glamourösen Look rundete Jennifer mit einer Sonnenbrille und funkelnden Ohrsteckern ab, die dank ihrer locker zurückgebundenen Haare perfekt zur Geltung kamen. Ihre Stieftochter Seraphina wählte ein lässiges Outfit. Zu einer grünen Hose mit schwarzem Blumenprint und dunkelgrünem Gürtel trug der Teenager ein lockeres blaues Hemd, schwarze Boots und bunte Perlenarmbänder.

Mit von der Partie war außerdem Jennifers Tochter Emme, die sich mit ihrer neuen Stiefschwester gut zu verstehen scheint. Mit Kopfhörern in den Ohren und die Köpfe zusammensteckend liefen sie hinter ihrer berühmten Mutter beziehungsweise Stiefmutter her. Die beiden Mädchen begleiteten Ben und Jennifer bereits in ihren Flitterwochen.

MEGA / Jose Perez Seraphina Rose Affleck in New York, August 2022

KCS Presse/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2022 in Paris

KCS Presse/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez bei ihren Flitterwochen in Paris

