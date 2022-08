Liebes-Comeback? Selma Blair mit ihrem Ex David gesichtet

Hat die Liebe von Selma Blair (50) und David Lyons eine zweite Chance? Im September 2019 dateten sich die "Eiskalte Engel"-Darstellerin und der Produzent. Doch nach rund einem Jahr war dann Schluss und Selma kam wieder mit ihrem On-off-Partner Ron Carlson zusammen. Aber auch mit dieser weiteren Chance fand das Paar nicht sein Happy End – seitdem ist es ruhig um das Liebesleben der Schauspielerin geworden. Wie aktuelle Bilder jetzt aber zeigen, scheinen sich Selma und David zwei Jahre nach der Trennung wieder näherzukommen!

Wie die Bilder, die PageSix vorliegen, zeigen, waren Selma und David gemeinsam in Los Angeles unterwegs: Paparazzi beobachteten, wie sich das Ex-Paar gegenseitig körperliche Zuneigung schenkte, während es sich mit einem Fan unterhielt. Dabei zeigten sich die beiden sehr leger: Die 50-Jährige trug ein weißes Top und eine pinkfarbene Hose, während der ehemalige Regisseur mit einem pinken Basicshirt und einer dunklen Jeans seine Ex-Freundin optisch perfekt ergänzte.

Weder Selma noch David äußerten sich bis jetzt zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus – eine Quelle gab gegenüber dem Magazin allerdings an, dass die beiden "nur Freunde" seien. Modisch scheinen sie so oder so auf derselben Wellenlänge zu sein: Bei einem Spaziergang 2020 bewiesen die Schauspielerin und David ihr Modebewusstsein – Selma strahlte in einem süßen Retro-Kleid, während ihr damaliger Freund sein Outfit schlicht hielt.

Getty Images Selma Blair im Dezember 2021

Getty Images Selma Blair und David Lyons im Mai 2019

ROMA / MEGA Selma Blair und ihr Freund David Lyons

