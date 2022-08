Nach Attacke: Lauren Goodger mit blauem Auge gesichtet

Schockierende Bilder von Lauren Goodger (35)! Die britische Reality-TV-Bekanntheit muss zurzeit so einiges verkraften. Bereits kurz nach der Geburt ist ihre Tochter Lorena vergangenen Monat verstorben. Bei der Beerdigung vor zwei Wochen kam es dann zu einer Auseinandersetzung: Charles Drury, der Vater des Kindes, soll die Influencerin angegriffen haben. Aufgrund ihrer Verletzungen musste sie umgehend ärztlich versorgt werden. Jetzt wurde Lauren erstmals seit dem Vorfall gesichtet.

Neue Fotos, die The Sun vorliegen, zeigen die The Only Way Is Essex-Darstellerin beim Erledigen einiger Besorgungen nahe ihrem Zuhause. Lauren war mit ihrer einjährigen Tochter Larose unterwegs, dabei war das blaue Auge der 35-Jährigen kaum zu übersehen. Die Britin soll bereits nach dem Angriff befürchtet haben, dass ihr die Augenhöhle gebrochen wurde.

Charles wurde vergangenen Donnerstag wegen des Verdachts auf Körperverletzung festgenommen und anschließend auf Kaution freigelassen. Ihr On-off-Freund wurde Berichten zufolge mehr als 24 Stunden lang verhört – es wird vermutet, dass es noch weitere Ermittlungen gegen den Influencer geben wird.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury im April 2021

Getty Images Lauren Goodger im Juni 2018

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury, 2020

