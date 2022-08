Nach Pete-Trennung: Kim Kardashian posiert heiß im Gym!

Diese Bilder von Kim Kardashian (41) heizen ordentlich ein! Anfang des Monats kam es zum Liebes-Aus zwischen dem The Kardashians-Star und Pete Davidson (28) – nach neun Monaten gehen die einstigen Turteltauben nun getrennte Wege. Doch der Comedian scheint die Trennung gut verkraftet zu haben, neue Fotos zeigten Pete sichtlich gut gelaunt. Und auch seine Ex-Freundin scheint sich derweil gut abzulenken: Kim teilte jetzt sexy Schnappschüsse aus dem Gym!

Auf ihrem Instagram-Profil gewährte die Unternehmerin ihrer Community jetzt einige Einblicke! In einem hautengen Bikini posiert Kim ziemlich lässig im Sportstudio und setzt ihren durchtrainierten Körper gekonnt an den Geräten in Szene. "Ich stemme die Gewichte alleine", scherzte die Beauty unter dem Beitrag.

Dass die vierfache Mutter viel Wert auf ihr Äußeres legt, ist kein Geheimnis. In der Vergangenheit bestritt Kim stets, sich für Beauty-OPs unters Messer gelegt zu haben. Doch ein Schönheitschirurg ist der Meinung, dass die 41-Jährige rund 165.000 Euro für Schönheitsoperationen ausgegeben haben soll. Die Reality-TV-Darstellerin soll sich einer Nasen-OP und einem Brazilian Butt Lift unterzogen haben.

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

Getty Images Kim Kardashian in Paris

