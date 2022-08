Nach Trennung von Kim: Pete Davidson gut gelaunt unterwegs!

Ihm geht es augenscheinlich etwas besser! In der vergangenen Woche überraschten Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) ihre Fans mit einer traurigen Neuigkeit: Nach nur neun Monaten Beziehung gehen die beiden schon wieder getrennte Wege. Doch weder die Unternehmerin noch der Comedian stecken nach der Trennung ihren Kopf in den Sand – das beweisen nun aktuelle Bilder des Saturday Night Live-Stars: Ziemlich glücklich wirkend flaniert Pete durch die Straße!

Paparazzibilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den 28-Jährigen äußerst gut gelaunt in Australien. In lässigen Sportklamotten spazierte der Entertainer am Set seines neuen Films entlang und grüßte ein paar seiner Fans. Ganz offensichtlich konzentriert sich der Schauspieler aktuell voll und ganz auf seinen Job und lässt sich von der Trennung nicht runterziehen. Den Bildern nach zu urteilen, tut ihm Ablenkung gerade richtig gut.

Zuletzt waren Fans allerdings etwas in Sorge um den Komiker. Nach der Trennung hatte sich nämlich mal wieder Kims Ex Kanye West (45) eingemischt und den Schauspieler erneut im Netz niedergemacht. Für Pete zu viel, wie ein Insider kürzlich berichtet hatte. "Die Aufmerksamkeit und Negativität, die von Kanye und seinen Eskapaden ausgeht, ist ein Trigger für [Pete]. Er musste sich Hilfe suchen", hatte die Quelle gegenüber People verraten.

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian beim White House Correspondents' Association Dinner

MEGA Pete Davidson in Cairns, Australia

MEGA Pete Davidson, August 2022

