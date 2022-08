Prinzessin Anne wird 72 Jahre alt: Die Royals gratulieren

Heute ist Prinzessin Annes (72) Ehrentag! Die Geburtstage der britischen Royals häufen sich in diesen Tagen. Erst Anfang August feierte Herzogin Meghan ihren 41. Geburtstag. Auch wenn die ehemalige Schauspielerin auf einem anderen Kontinent wohnt, ließen es sich die Familienmitglieder nicht nehmen, in den sozialen Medien einige Glückwünsche für Meghan zu veröffentlichen. Heute steht der nächste Geburtstag an: Prinzessin Anne wird 72 Jahre alt.

Aus diesem Anlass gratulieren die Royals der Prinzessin. "Wir wünschen der königlichen Prinzessin einen wunderschönen Geburtstag", schreiben Prinz William (40) und Herzogin Kate (40) zu einem Bild des Geburtstagskinds in ihrer Instagram-Story. Auch der offizielle Account der Royal-Familie wünscht Anne einen tollen Tag – mit einem Bild, auf dem die Tochter von Queen Elizabeth II. (96) einen lilafarbenen Hut trägt und breit lächelt.

Annes Bruder Prinz Charles (73) und seine Frau Herzogin Camilla (75) lassen es sich ebenfalls nicht nehmen, ihr mit einem Gruß in den sozialen Netzen einen schönen Tag zu wünschen. Sie teilten den Twitter-Beitrag des Royal-Family-Accounts und schrieben noch einige persönliche Glückwünsche dazu.

Getty Images Herzogin Kate und Prinzessin Anne, April 2022

Getty Images Die britische Königsfamilie bei der Geburtstagsparade von Queen Elizabeth II.

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles, Juli 2022

