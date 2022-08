Heute sollte sie erst kommen! Novalanalove teilt Babyfoto

Farina Yari aka Novalanalove (31) gibt ihren Fans ein süßes Update! Die erfolgreiche Influencerin ist gemeinsam mit ihrem Mann Dj Yeezy erstmals Mama geworden: Es ist ein kleines Mädchen namens Nola. Auf ersten Bildern war bereits zu sehen, wie hübsch ihre Tochter ist und dass sie schon ziemlich viele dunkle Haare auf dem Köpfchen hat. Nun teilte Farina ein brandneues Foto von ihrem Mini-Me – und zwar aus besonderem Anlass!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die frisch gebackene Mama jetzt dieses zauberhafte Bild: Nola liegt hier in einem weißen Musselin-Zweiteiler in einem Babykorb und schlummert offenbar vor sich hin. In der Bildunterschrift verriet Farina: "16. August 2022 – heute war ihr errechneter Geburtstermin, aber sie hatte sich entschieden, zehn Tage früher zu kommen."

In einer weiteren Story filmte Farina sich beim Spazierengehen mit ihrem Spross in der Trage. "Ich kann keinen Tag vergehen lassen, ohne euch zu sagen, wie verliebt ich bin – es tut mir leid", schwärmte sie lachend. "Aber ich glaube, ihr habt Verständnis dafür."

Instagram / novalanalove Farina Yaris Tochter Nola

Instagram / novalanalove Novalanalove mit ihrer Tochter, August 2022

Instagram / novalanalove Novalanaloves Tochter, August 2022

