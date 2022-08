Mutig: Hier kämpft Kim Kardashian gegen ihre Höhenangst

Kim Kardashian (41) hat sich ihrer größten Angst gestellt. Die Keeping up with the Kardashians-Beauty hat keine leichte Zeit hinter sich. Nach neun Monaten trennten sie und ihr Partner Pete Davidson (28) sich. Zudem schoss ihr Ex-Mann Kanye West (45) in der Vergangenheit immer wieder gegen den Komiker. Um sich abzulenken, scheint Kim jetzt ein neues Projekt in Angriff zu nehmen: ihre Höhenangst besiegen.

In ihrer Instagram-Story teilt die 41-Jährige mit ihren Fans einen Einblick in den aufregenden Tag, den sie hinter sich hat. Mit zwei Freundinnen absolvierte Kim eine Ziplining-Strecke. Um zum höchsten Punkt zu gelangen, musste sie eine meterlange Hängebrücke überqueren. "Ich hab bei jedem Schritt auf dieser Brücke geheult, weil ich so große Höhenangst habe", schrieb sie zu einer Aufnahme, auf der sie sich in kleinen Schritten über die Brücke wagt. Doch Kim blieb stark: "Aber ich habe es geschafft und ich verspreche, ich werde es nie wieder tun!"

Nach dem Aufstieg ging es wieder abwärts. In großer Höhe wagte Kim den Flug mit der Zipline. "Meine Augen waren die ganze Zeit geschlossen. Deswegen bin ich froh, dass ich dieses Video habe, um zu sehen, wie schön die Aussicht war", bemerkte sie zu dem Clip, der ihre Talfahrt zeigt.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit zwei Freundinnen beim Ziplining, August 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, August 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

