Nach 25 Jahren: Johnny Depp darf endlich wieder Regie führen

Endlich geht es für Schauspieler Johnny Depp (59) wieder bergauf! Der Hollywoodstar hat in den letzten Monaten vor allem aufgrund der Gerichtsverhandlung gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) für Aufsehen gesorgt. So langsam scheint Johnny im Schauspielbusiness aber wieder Fuß fassen zu können. Gerade erst wurde bekannt, dass er demnächst für den Film "Jeanne du Barry" in die imposante Rolle des Monarchen Ludwig XV. schlüpfen wird. Außerdem darf Johnny jetzt auch endlich wieder Regie führen – und das nach 25 Jahren!

"Die Lebensgeschichte von Mr. Modigliani auf die Leinwand bringen zu dürfen, ist für mich eine unglaubliche Ehre", schwärmte Johnny gegenüber Hollywood Reporter. Bei dem Projekt handele es sich um die Biografie des italienischen Künstlers Amedeo Modigliani. Zuletzt hat Johnny 1997 beim Film "The Brave" Regie geführt. Damals spielten er selbst und Marlon Brando (✝80) die Hauptrollen. Ob der 59-Jährige in dem Biopic auch mitspielen wird, ist noch unklar. Aber produzieren wird er die Lebensgeschichte des Malers gemeinsam mit Barry Navidi und seinem Hollywoodkollegen Al Pacino (82).

In seiner Rolle als Ludwig XV. konnte Johnny auf den ersten Bildern zum Film schon bewundert werden. Gekleidet in die typische edle Adelskleidung und mit weißer Lockenpracht wurde er im Seitenprofil abgelichtet. Auf dem Bild waren zusätzlich seine Augen verbunden. Die Dreharbeiten zu dem französischen Drama laufen bereits seit Juli, sodass seine Fans den Fluch der Karibik-Star wohl nächstes Jahr wieder im Kino sehen können.

Getty Images Johnny Depp, "Fluch der Karibik"-Darsteller

Getty Images Al Pacino im Februar 2020 in Los Angeles

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

