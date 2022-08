Johnny Depp als Ludwig XV.: Erstes Foto veröffentlicht

Johnny Depp (59) ist in eine große Rolle geschlüpft! In den vergangenen Monaten war das Leben des Schauspielers recht turbulent: Er hatte seine Ex Amber Rose (38) wegen Verleumdung vor Gericht gezerrt, den Prozess gewonnen und damit seinen guten Ruf wiederhergestellt. Nun dreht der Fluch der Karibik-Star seinen ersten Film nach langer Zeit und schlüpft dafür in eine vornehme Rolle: König Ludwig XV.

Das ehrgeizige Drama ist frei inspiriert vom Leben der Jeanne du Barry, der letzten königlichen Mätresse von Ludwig XV. am Hof von Versaille. Die Produktionsfirma Why Not Productions hat ein erstes verspieltes Bild von Johnny in der Rolle des Königs Ludwig XV. in der historischen Liebesgeschichte "Jeanne du Barry" der französischen Regisseurin Maïwenn veröffentlicht: Mit verbundenen Augen sieht man ihn im Seitenprofil in vornehmer Adelskleidung und weißer Lockenpracht, die im Nacken zu einem Zopf zusammengebunden ist. Seine Haut ist von vornehmer Blässe, während er keine Miene verzieht.

Die Produktionsfirma hat außerdem bestätigt, dass die Dreharbeiten am 26. Juli begonnen haben und elf Wochen dauern werden. Unter anderem wird in Versailles und anderen Schlössern in der Region Paris gefilmt. An Johnnys Seite werden auch Benjamin Lavernhe (37) und Pierre Richard (87) spielen.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Februar 2016

Anzeige

KCS Presse / MEGA Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Benjamin Lavernhe, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de