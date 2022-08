Nach intensiver Datingphase: Twenty4tim ist wieder solo!

Alles aus und vorbei bei Twenty4tim (21) und seinem Flirt! Der Influencer liebt es, intime Details aus seinem Privat- und Liebesleben auszuplaudern. In einem früheren Promiflash-Interview nahm er schon kein Blatt vor den Mund und verriet, dass er jemanden datete. Auch ihr gemeinsames erstes Mal thematisierte er ganz offen. Doch aus den beiden ist nichts Ernstes geworden. Twenty4tim ist jetzt nämlich ganz offiziell wieder auf dem Markt!

Der TikTok-Star offenbarte im Promiflash-Interview auf der Glow: "Tatsächlich ist die Person, mit der ich mich gedatet habe, komplett auf Eis gelegt, weil sie nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte." Twenty4tims Bekanntheit scheint also das Flirt-Aus gewesen zu sein. In der Anfangsphase sei noch nicht klar gewesen, ob es für die Person ein Ausschlusskriterium sein würde oder nicht. "Ich muss auch akzeptieren, dass das nicht jede Person haben möchte. Deswegen bin ich aktuell wieder frei – ich bin seit 21 Jahren frei", stellte er noch klar. Zu einer festen Beziehung ist es demnach also noch nie gekommen.

Wäre es für Twenty4tim daher nicht einfacher, jemanden zu daten, der den gleichen Beruf hat wie er? "Kommt voll drauf an. Mensch ist ja Mensch, egal, welchen Job er macht. Muss man gucken, wer kommt", betonte er im weiteren Gespräch mit Promiflash. Er scheint also einzig und allein auf die inneren Werte zu achten.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Twenty4Tims Look fürs GNTM-Finale

