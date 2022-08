Nach Tod: Anne Heches Biografie wird für 740 Euro verkauft

Anne Heches (✝53) Tod erreicht nun auch den Buchmarkt. Die Schauspielerin verunglückte vor gut einer Woche tödlich mit ihrem Wagen. In Los Angeles raste sie vermutlich unter dem Einfluss von Drogen in ein Wohnhaus und starb einige Tage später. 2001 hatte Anne unter dem Titel "Call Me Crazy" ihre Memoiren veröffentlicht: Eine Ausgabe ihres Werkes wird nun für 740 Euro verkauft!

Wie unter anderem die Zeitung New York Post berichtet, habe das über 20 Jahre alte Buch eine echte Preissteigerung hinter sich. Nach zwischenzeitlich knapp 200 und fast 500 Euro seien die Preise inzwischen bei rund 740 Euro angelangt. In dem Schmöker verarbeitet Anne die Misshandlungen sowie den Tod ihres Vaters und ihre Beziehung zur US-Talk-Legende Ellen DeGeneres (64).

Den Titel ihrer Biografie erläuterte Anne kurz nach dem Erscheinen des Buches in einem Interview. "Ich bin nicht verrückt, aber ich bin in einer verrückten Familie aufgewachsen. Es hat 31 Jahre gedauert, das aus mir rauszukriegen", schilderte sie damals ihre Sicht der Dinge.

