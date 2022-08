Seltenheit! Calvin öffnet sich "Are You The One?"-Isabelle

Diese Seite von Calvin Kleinen (30) bekommt man nur selten zu sehen! Bei Are You The One – Reality Stars in Love sucht der TV-Casanova derzeit nach seinem Perfect Match. Direkt zu Anfang hatte auch schon Gina Alicia Interesse angemeldet. Diese ging allerdings so schnell zum Angriff über, dass sie den Pascha von Nippes vergraulte. Dafür hat Calvin nun Isabelle Denise ins Auge gefasst – und öffnete sich ihr sogar.

Eigentlich kennt man den 30-Jährigen vor allem beim Feiern und das meist am Glas. In der neuen Folge schlug er bei seinem Date mit Isabelle allerdings andere Töne an. "Ich war happy, Single zu sein. Es war schon sehr rasant alles in meinem Leben. Aber wenn du eine findest, die du gut findest, ist das cooler, als wenn du tausend Weiber hast", räumte Calvin ein und betonte sogar: "Ich hätte hier lieber eine, die ich für etwas Festes finde, als 10.000 Euro zu gewinnen." Außerdem sei er zu 100 Prozent ein Familienmensch – genau wie Isabelle.

Dass er der Blondine gegenüber so offen ist, überraschte Calvin sogar selbst. "Wenn ich etwas Intimes erzähle – das ist nicht oft. Aber ihr habe ich das einfach so erzählt", staunte er im Einzelinterview und begründete das mit seinem Interesse an ihr. Auch Isabelle ist nach dem Date angetan von dem ehemaligen Temptation Island-Kandidaten. Weitere Deeptalks sollen Calvin zufolge auch schon bald folgen: "Wenn wir in der Villa sind, werde ich mir die holen für Gespräche – safe!"

Alles Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Gina Alicia, "Are You The One?"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / isabelle.denise Isabelle Denise, Kuppelshow-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de